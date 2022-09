Pestana para Viana: 'Me preocupa é que você fez sua vida toda no rádio'

Candidatos trocaram questionamentos durante debate promovido pela TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Ua (foto: Marcos Vieira/ EM/ D.A. Press) O candidato ao governo de Minas pelo PSDB, Marcus Pestana, questionou Carlos Viana (PL) sobre sua experiência na gestão pública durante debate promovido neste sábado (17/9) pela TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai. O tucano citou a experiência do senador como radialista para afirmar que o candidato não tem uma trajetória na política









Carlos Viana é jornalista conhecido por sua trajetória no rádio e na TV em Minas. Ele foi eleito ao Senado Federal em 2018, seu primeiro cargo político. O candidato do PL perguntou a Pestana sobre a construção do Rodoanel Metropolitano, projeto da atual gestão do estado, citado pelo senador como “a única solução para evitarmos as mortes no anel (Celso Mello Azevedo)”.





Na resposta, Pestana considerou necessária a construção de uma obra viária como o rodoanel na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas criticou a forma como o governador Romeu Zema (Novo) conduziu a obra.





“É evidente que o atual Anel Rodoviário está esgotado, há uma sobrecarga que custa vidas humanas e economia no dia a dia que a gente assiste nos negócios no escoamento da produção, no deslocamento e na mobilidade urbana. É necessário o rodoanel, é fundamental para a competitividade da economia mineira, para gerar emprego e renda, mas é absurdo a falta de vocação do governo Zema para o diálogo. Não dialogou com as polícias Militar e Civil, quebrou palavra, não dialogou com a Assembleia Legislativa e não consegue dialogar sequer com dois prefeitos, Vittorio Medioli (sem partido), de Betim, e Marília Campos (PT), de Contagem. Diálogo é fundamental”, disse.





Debate na TV Alterosa

A TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.





Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).





O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.





Transmitido simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.





Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.