Marcus Pestana na TV Alterosa: 'Hospital fechado não salva vidas'

Candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais participa de debate organizado pela TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Marcus Pestana, afirmou que vai inaugurar hospitais regionais que estão com obras inacabadas no estado. São eles, os hospitais de Divinópolis, Teófilo Otoni, Sete Lagoas e Juiz de Fora. Este último está em obras há 11 anos, e a construção foi paralisada por três vezes.





A afirmativa foi feita no debate realizado pela TV Alterosa, Estado de Minas e pelo Portal UAI. Na ocasião, o candidato ressaltou os feitos quando era secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais e pontuou que deixou hospitais “engatilhados”.





“Infelizmente, por oito anos, os seis hospitais regionais que eu deixei engatilhados, as obras em plena operação, foram paralisadas. Hospital fechado, não salva vidas. Nós precisamos, rapidamente, equacionar o problema fiscal, aproveitar os recursos providos de acordo com a Vale e retomar, no meu governo, como fiz nos últimos oito (anos), eu farei dar continuidade e abrir os seis hospitais parados”, disse.





“Minas vive um apagão da saúde. Assim como o projeto de Bolsonaro era a destruição e a privatização do SUS, o projeto do Zema é o desmonte da saúde pública. E a expressão disso é a fila imensa para procedimentos, cirurgias de mega complexidade e complexidade com o atendimento secundário. É inaceitável que as pessoas diagnosticadas com câncer estejam numa fila imensa de espera, inclusive ao arrepio da lei. O projeto no Novo é a privatização. É entregar os hospitais públicos para a parceria público-privada. É vender dificuldade, apresentar dificuldade para a gente apresentar depois uma outra facilidade”, disse.

