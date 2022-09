Pestana diz que falta diálogo a Zema: 'Nova política não é verdade'

"É absurdo a falta de vocação do governo Zema para o diálogo. Não dialogou com Polícia Militar e Civil, quebrou a palavra, não dialogou com Assembleia Legislativa, e não consegue dialogar sequer com dois prefeitos: Vittorio Medioli, de Betim, e Marília Campos, de Contagem. Diálogo é fundamental, essa nova política suposta que o Zema fala não é verdade", afirmou.