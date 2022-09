Lorene: 'Zema e Bolsonaro são os exterminadores do futuro'

Lorene questionou o senador Carlos Viana (PL), candidato ao governo de Minas aliado de Bolsonaro, sobre os pedidos de impeachment contra o presidente. “Qual sua opinião do papel do Legislativo na defesa da democracia?", questionou a candidata.

Para ele, nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro teve embasamento legal.

Em resposta, Lorene afirmou que Bolsonaro é responsável por mais de 600 mil mortos, se referindo às vítimas do coronavírus. A candidata citou os escândalos de corrupção do governo do presidente e atacou Zema.

Debate na TV Alterosa

A TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal UAI realizam, neste sábado (17/9), debate para conhecer, analisar e discutir as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais.

Foram convidados cinco candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional: Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).

O governador Romeu Zema não está presente. Com isso, o púlpito fica vazio.

Transmitido simultaneamente ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube, o evento tem uma hora e meia de duração, dividido em quatro blocos.

Os candidatos estão livres para definir qual tema abordarão ao fazerem perguntas, bem como para escolher quem irá respondê-las. Entretanto, cada candidato só poderá ser perguntado uma vez.

"Nós temos um governo de um presidente que tem 51 imóveis com dinheiro vivo. Que tem um ministro do MEC que negocia recursos para fazer Bíblia em barra de ouro. Nós temos, no estado, um governador que diz que tem 99% do DNA de Bolsonaro. Bolsonaro e Zema juntos são os exterminadores do futuro”, concluiu.