Kalil sobre mineração na Serra do Curral: 'aberração'

'A minha secretaria vai sair da Fiemg', disse o candidato ao governo sobre gestão do meio-ambiente em Minas (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A. Press) Estado de Minas, o candidato a governador de Minas e ex-prefeito de Belo Horizonte classificou a exploração na Serra do Curral como uma ‘aberração’ e apontou influência do setor industrial nos órgãos ambientais do estado. Alexandre Kalil (PSD) voltou a criticar a gestão de Romeu Zema (Novo) em relação a empresas mineradoras nesta terça-feira (20/9). Em entrevista ao, o candidato a governador de Minas e ex-prefeito de Belo Horizonte classificou a exploração na Serra do Curral como uma ‘aberração’ e apontou influência do setor industrial nos órgãos ambientais do estado.









“A minha secretaria vai sair da Fiemg. Ela vai voltar para o estado. Quem fiscaliza mineração, quem dá licenciamento é o estado, não é a Fiemg. Então, nós vamos tirar a secretaria de meio ambiente da Fiemg, dos bilionários da mineração. A mineração vai ter que obedecer a lei ambiental com o Governo de Minas”, disse. Na sequência, ponderou sobre a importância do setor na economia do estado: “A mineração é importante para burro, para os municípios e para o estado, nós chamamos Minas Gerais. Mas é a primeira vez na história desse estado que quem toma conta de mineradora é minerador”.





Não é a primeira vez que Kalil critica a Fiemg ao tratar sobre mineração. Durante ato de campanha em 10 de setembro, o ex-prefeito de BH classificou a eleição de Zema para o governo estadual e da atual direção da entidade do setor industrial como ‘desastres ambientais’, as associando às tragédias de Brumadinho e Mariana





Especificamente sobre a mineração na Serra do Curral, Kalil se posicionou de forma contrária e disse que pretende investigar possíveis irregularidades no processo de licenciamento da atividade no cartão-postal da capital. Um empreendimento na região foi autorizado em abril pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam)





“Não tem jeito ser a favor daquela aberração. Vamos ver se a documentação está certa, porque, pelo que estou ouvindo falar, tem caroço embaixo desse angu e, se tiver, nós vamos buscar ele. A documentação e as aprovações, as licenças, toda a documentação. Como tudo que é do privado, tem um privilégio doido nesse governo, inexplicavelmente. Nós vamos saber como a banda vai tocar nisso”, afirmou.





