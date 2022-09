Zema recorre ao TRE-MG e obtém direito de resposta contra falas de Kalil

Candidatos ao governo de Minas têm travado um longo embate na justiça em relação à "direitos de resposta" (foto: Ramon Lisboa/EM/Gil Leonardi/Imprensa MG) O colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) decidiu manter a determinação do direito de resposta obtido pela candidatura do governador Romeu Zema (Novo) contra a fala de Alexandre Kalil (PSD) em relação ao Plano de Recuperação Econômica estadual proposto pelo atual mandatário de Minas Gerais.

Durante uma entrevista a uma emissora de TV de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o ex-prefeito de Belo Horizonte afirmou que não pode haver contratações da gestão mineira por causa do Plano de Recuperação Econômica estadual. A defesa de Alexandre Kalil havia recorrido à ordem judicial anterior que concedia o direito de resposta a Zema , mas o recurso foi negado na mesma decisão da corte eleitoral.





O TRE determinou, ainda, que a errata da declaração seja lida pela apresentadora do telejornal em que Kalil deu a entrevista e afirmou que o candidato usou informações inverídicas em desfavor do atual governador.





Alexandre Kalil cedeu entrevista em programação normal da emissora de televisão requerida, oportunidade na qual teria divulgado informações sabidamente inverídicas em desfavor do Governador Romeu Zema, consistente na afirmação de que o governador teria instituído uma lei no Estado de forma a impedir novas contratações de pessoal em qualquer das modalidades possíveis, o que torna inviável a abertura de novas unidades hospitalares em Minas e, em última análise, até mesmo a gestão do Estado”, afirmou em acórdão.





A defesa do candidato do PSD afirmou que já entrou com recurso em Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o direito de resposta que foi concedido ao governador e que espera suspender a decisão favorável ao adversário.





“Nós entramos com um recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral e nós temos convicção de que vamos reverter essa situação nos mesmos moldes do que fizemos na semana passada, quando nós tivemos a situação muito parecida num direito de resposta de uma outra entrevista que foi dada pelo Kalil na TV”





Ainda ontem (20/09), a Justiça Eleitoral suspendeu uma propaganda eleitoral da campanha do governador Romeu Zema (Novo), acusada de ser um “ falso direito de resposta ”. A equipe do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) afirmou que a propaganda com o direito de resposta “fake” é “uma afronta aos eleitores mineiros e à própria Justiça Eleitoral”.

O desembargador Ramon Tácio considerou que a propaganda da campanha de Romeu Zema contém “nítido falseamento de direito concedido pela Justiça Eleitoral”, além de atentar “contra o sistema eleitoral”. Tácio determinou a suspensão imediata do vídeo, sob a pena de um pagamento de multa de R$ 5 mil para cada exibição.