Kalil sobre gestão Zema: 'números são crus e cruéis para Minas Gerais'

'Só não tem dinheiro para Minas', questiona Kalil sobre Regime de Recuperação Fiscal (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Estado de Minas nesta terça-feira (20/9), o ex-prefeito de BH reiterou seu posicionamento contrário ao Regime de Recuperação Fiscal, estratégia adotada pelo atual governo para o pagamento dos débitos com a União. O candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), criticou a gestão de seu adversário eleitoral, Romeu Zema (Novo), e disse que o atual governador entrega o estado com uma dívida aumentada após quatro anos de mandato. Em entrevista aonesta terça-feira (20/9), o ex-prefeito de BH reiterou seu posicionamento contrário ao Regime de Recuperação Fiscal, estratégia adotada pelo atual governo para o pagamento dos débitos com a União.









“Não pode fazer nada igual [...] ele é o primeiro governador da história de Minas Gerais que nunca pagou um tostão da dívida para o governo federal. Então eu quero ser igual aos outros todos, desde o presidente de Minas Gerais, Afonso Pena”, disse Kalil quando perguntado sobre o que pretende fazer de diferente, caso eleito.





Uma das principais bandeiras do governo Zema foi a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal como forma de viabilizar o pagamento da dívida com a União. Para Kalil, uma negociação política para lidar com a questão é a ‘única saída’.





“Devemos fazer um regime de recuperação fiscal exatamente como uma roupa deve ser. A calça que serve no Rio de Janeiro, que serve no Rio Grande do Sul, não é a calça que serve em Minas Gerais. Esse regime (o atual) é de 2017. Ele não é feito para os estados, o estado adere. Ele é feito por um monte de burocratas em Brasília”, avalia Kalil, que complementou: “tem muito dinheiro em Brasília, não é pouco, é muito. Nós fomos lá e em cada enxadada que demos era uma minhoca. Fizemos quase R$ 3 bilhões de obras financiadas e largamos 152 obras em andamento em Belo Horizonte e R$ 550 milhões em caixa. Falta de dinheiro não é. Tem dinheiro para o nordeste, tem dinheiro para São Paulo, para o Rio, só não tem dinheiro para Minas”.





Entrevista com candidatos ao governo

O Estado de Minas recebe os candidatos ao governo estadual nas duas semanas que antecedem o primeiro turno das eleições. Após a sabatina do jornal, eles participam de entrevista no no "Jornal da Alterosa", da TV Alterosa, às 19h. A primeira entrevistada foi Vanessa Portugal (PSTU). Kalil foi o nome desta terça-feira.





Confira as próximas datas:





Renata Regina (PCB), quarta-feira (21/9);

Cabo Tristão (PMB), quinta-feira (22/9);

Indira Xavier (UP), sexta-feira (23/9);

Romeu Zema (Novo), segunda-feira (26/9);

Lourdes Francisco (PCO), terça-feira (27/9);

Carlos Viana (PL), quarta-feira (28/9);

Marcus Pestana (PSDB), quinta-feira (29/9);

Lorene Figueiredo (Psol), sexta-feira (30/9).