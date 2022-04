Vídeo explica o que é o Regime de Recuperação Fiscal

Benefícios e condições

Instituído pela Lei Complementar 159/2017 e editado pela Lei Complementar 178/2021 , o Regime de Recuperação Fiscal pode ser adotado por estados que enfrentem grave desequilíbrio financeiro, o que ocorre quando:

A receita dos últimos 12 meses é menor que a dívida consolidada do ano anterior

As despesas são superiores a 95% da receita ou se as despesas com pessoal ultrapassam 60% da receita

O valor total das obrigações financeiras é superior ao valor disponível em caixa





Ao adotar o regime, o estado têm facilidades garantidas, como:

Flexibilização de regras fiscais

Concessão de créditos

Suspensão do pagamento de dívidas com a União.





Restrições do regime de recuperação fiscal contra o aumento de despesas:

Concessão de reajustes salariais

Realização de concursos públicos

Alteração de alíquotas que, eventualmente, reduzam a arrecadação de impostos

O Regime de Recuperação Fiscal traz facilidades para os estados, mas tem exigências de austeridade (foto: Pixabay) Essas proibições não são totalmente rígidas e não precisam ser cumpridas à risca se o Estado demonstrar que a flexibilização dessas restrições não vai impactar no equilíbrio fiscal.





Além destas vedações, o Estado que deseja adotar o Regime de Recuperação Fiscal deve implementar algumas reformas institucionais, como:

Criação de um teto de gastos

Adoção de uma previdência complementar

Adaptar a Previdência Social dos servidores estaduais para que as regras sejam as mesmas aplicadas aos servidores da União.





Quanto tempo dura o Regime de Recuperação Fiscal O Regime de Recuperação Fiscal tem a duração limitada a 9 (nove) exercícios financeiros, mas pode ser encerrado antes do fim do prazo caso o equilíbrio fiscal seja atingido ou caso o Estado solicite ao Ministério da Economia - neste caso, o pedido precisa ser autorizado por lei estadual.





Processo de adesão

Para que um estado participe do Regime de Recuperação Fiscal, o processo de adesão precisa ser aprovado tanto em instâncias estaduais quanto em instâncias federais.





Após a aprovação do pedido de adesão, o Estado pleiteante deve elaborar um Plano de Recuperação Fiscal demonstrando que as contas públicas estarão equilibradas ao final do Regime.





Concluída a elaboração do Plano, este documento deve ser publicado no Diário Oficial e nos sites oficiais do Estado. Em seguida, deve receber manifestação favorável do ministro da Economia.





Após essa etapa, é criado um Conselho de Supervisão, formado por representantes do governo estadual, do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Fazenda. A função do conselho é auxiliar na elaboração do projeto e fiscalizar a execução do plano e das metas estabelecidas.





Por fim, a versão final do plano deve ser homologada pelo presidente da República.