O xadrez político da campanha presidencial das eleições de 2022

Para analistas políticos, a terceira via sai enfraquecida da semana e a expectativa é que a corrida presidencial permaneça polarizada entre os líderes Lula e Bolsonaro. O cientista político Nauê Bernardo considera que, de forma geral, a terceira via saiu prejudicada na semana passada.“Mostra que há um completo descompasso na tomada de decisões. Falta certeza e, no contexto que a gente vive, o eleitor precisa de certeza. Sem isso, você não tem como avaliar o que aquela pessoa pode oferecer para resolver os problemas da população brasileira”, avalia.





Bolsonaro viabiliza palanques

O atual ocupante do Planalto exonerou na última quinta-feira nove dos seus ministros e dois secretários para que eles possam concorrer nas eleições e atuar na formação de palanques em seus estados. Entre eles estão Damares Alves, que deve concorrer ao Senado; Tarcísio de Freitas, que disputa o governo de São Paulo; e João Roma, que deve concorrer ao governo da Bahia.



Para o cientista político Nauê Bernardo, a movimentação foi bastante estratégica e fortalece a candidatura de Bolsonaro. “Isso demonstra essa intenção e esses arranjos estratégicos que precisam ser feitos para viabilizar uma candidatura competitiva”, disse. Bolsonaro vem crescendo nas últimas pesquisas eleitorais e se aproximando do líder, Lula.



Caso Moro saia da corrida presidencial, parte considerável dos votos do ex-juiz devem ir para Bolsonaro. “Enxergo de forma muito clara que há ali um desejo competitivo, com arranjos que podem garantir ao presidente condições de competir no Brasil inteiro, reconhecendo a força do adversário”, analisa Nauê.





Lula nos bastidores

Por enquanto, Lula atua de forma mais intensa nos bastidores. O PT mantém um olhar atento para o fortalecimento de Bolsonaro, mas fontes próximas ao partido garantem que isso já era esperado.





O ex-presidente costura alianças com partidos de esquerda e de centro para fortalecer seus palanques. A federação já está fechada com o PCdoB e o PV. Além disso, há conversas não-oficiais entre Lula e Gilberto Kassab, presidente do PSD. Dentro do partido, a aposta é que Lula reverterá o crescimento de Bolsonaro assim que for para as ruas.





Enquanto isso, o ex-presidente participa de eventos com seus apoiadores. Na última terça (29) ele se reuniu com representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP), e defendeu o fim da política de preços da Petrobras bem em meio à troca na presidência da estatal.





No dia seguinte, ele participou de um ato com lideranças de esquerda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).





Moro não deve concorrer

O ex-juiz Sergio Moro quase foi expulso do União Brasil. Para se filiar, o acordo era que Moro deveria deixar de concorrer ao Planalto e buscar algum cargo no Legislativo por São Paulo.





Na quinta, Moro divulgou nota oficial sobre sua troca de partido, afirmando a desistência de concorrer à Presidência. No dia seguinte, porém, ele disse em pronunciamento pelas redes sociais que “não havia desistido de nada”, e que não concorrerá como deputado federal.





Pouco tempo após o pronunciamento, oito membros da cúpula do União Brasil, encabeçados por ACM Neto, anunciaram que entrariam com um pedido de impugnação contra Moro, já que ele havia quebrado o acordo que precedeu sua entrada no partido.





“A nossa posição não é nada pessoal. Todo mundo reconhece o valor do ex-ministro. A questão é que não tem nenhum acordo para ele concorrer à presidência”, disse a deputada Professora Dorinha, uma das parlamentares que endossam a saída de Moro. No sábado, porém, o União Brasil afirmou ter desistido de expulsar Moro, mas frisou em nota assinada por dirigentes da legenda – incluindo ACM Neto – que o papel do ex-juiz é em São Paulo.





Edurdo Leite e Simone Tebet?

Apesar da manobra realizada por João Doria na semana passada, considerada bem-sucedida por analistas políticos, uma ala considerável do PSDB continua defendendo a candidatura de Eduardo Leite. Ele é tido como uma opção melhor para uma candidatura única da terceira via, articulada pelo União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania.





Nos bastidores ouvidos pelo Correio/Estado de Minas, há a crença de que Doria não sairá da corrida eleitoral como se estivesse desistindo. A estratégia da ala pró-Leite é segurar ele até junho para que desidrate e fique evidente que não deslanchará.





“(O Doria) causou muita colisão para ser escolhido candidato, mas antes disso para concorrer ao governo de São Paulo. Ele tem alguns rachas, como com o grupo do Aécio, e está isolado mesmo tendo vencido a previa”, analisa o cientista político André Rosa.





Na sexta, em evento de filiação de Rodrigo Maia (RS) no PSDB, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, deixou claro que há oposição interna a Doria na sigla e ele se manterá na disputa ao Palácio do Planalto se articular com os demais partidos envolvidos na decisão de um nome.