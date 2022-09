Quaest: Cai diferença de Zema para Kalil

Zema e Kalil lideram as pesquisas de intenção de voto ao Governo de Minas (foto: Gil Leonardi/Romeu Zema; Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26/09) a respeito da disputa ao Governo de Minas na eleição de 2022 mostra o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, com 47% das intenções de voto. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 30%. Zema se mantém à frente, mas a diferença oscilou para baixo em relação ao último levantamento.









O terceiro colocado na disputa ao governo mineiro, segundo a pesquisa desta segunda, é o senador Carlos Viana (PL-MG), com 4%. Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB), Cabo Tristão (PMB) e Marcus Pestana (PSDB) têm 1%.





Lorene Figueiredo (Psol), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP) não pontuaram na pesquisa. Há ainda 7% indecisos e outros mesmos 7% que afirmam que votarão em branco, nulo ou que não pretendem votar.

Senado

O levantamento também aferiu a intenção de voto para senador. No cenário estimulado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) lidera com 24%. O candidato à reeleição Alexandre Silveira (PSD-MG) tem 15%, enquanto o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) aparecem em terceiro, com 11%.

Sara Azevedo (Psol) é a quarta, com 4%. Bruno Miranda (PDT), vereador de Belo Horizonte, tem 3%. Todos os outros - Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) - somam 4% somados, e o percentual de cada um não foi divulgado.



Também há 25% indecisos, segundo o levantamento. Um restante de 14% diz que votará em branco, nulo ou que não pretende votar.

Pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa divulgada nesta segunda, realizada por Genial Investimentos e Quaest Consultoria e Pesquisa, ouviu dois mil eleitores de Minas Gerais entre 22 e 25 de setembro, em coleta face a face. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-07243/2022 e BR-06005/2022.





O primeiro turno das eleições será no domingo (2), 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele será realizada no dia 30 do mesmo mês.