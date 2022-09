Candidatos ao governo de Minas focam em viagens e entrevistas

Zema, Kalil e Viana terão semana de sabatina, reuniões e viagens (foto: Reprodução)



Na reta final da campanha eleitoral de 2022, os candidatos ao Governo de Minas se preparam para as últimas ações antes do primeiro turno, no próximo domingo, dia 2. Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) e Carlos Viana (PL), os nomes mais bem colocados nas recentes pesquisas eleitorais na corrida pelo Palácio Tiradentes, planejam uma semana intensa com viagens e reuniões, depois de um domingo sem agendas oficiais de campanha. A disputa deste ano tem ainda outros sete nomes: Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO), Lorene Figueiredo (Psol) e Cabo Tristão (PMB).









O governador também vai manter algo que tem feito desde o início da campanha: associar Kalil ao PT e à gestão do ex-governador Fernando Pimentel, que comandou Minas de 2015 a 2018 e atualmente é candidato a deputado federal pelo estado. A equipe da campanha de Zema não informou quais viagens o candidato fará até o dia da votação.

O ex-prefeito Alexandre Kalil também vai manter sua associação ao PT, mais precisamente à figura do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, dia 23, eles participaram de comício em Ipatinga, cidade da Região do Vale do Aço. Dentro da campanha petista, não há previsão de uma volta de Lula a Minas nesta reta final do primeiro turno.





Kalil, que administrou Belo Horizonte de 2017 a 2022, deve “continuar falando a verdade e rebatendo as muitas mentiras que têm sido ditas sobre Minas Gerais”, de acordo com integrantes da equipe ouvidos pela reportagem.

Pé na estrada na reta final Outro ponto citado pela equipe de Kalil é o foco nas viagens por Minas. O candidato do PSD deve completar passagens por todas as regiões do estado até a véspera do pleito para ampliar a relação dos eleitores de municípios do interior com sua imagem.





Candidato do PL ao governo de Minas, Carlos Viana tem como carta na manga sua associação direta ao presidente Jair Bolsonaro, também do seu partido. Viana vai aproveitar os últimos dias de campanha para buscar, cada vez mais, fortalecer seu nome entre os eleitores bolsonaristas em Minas.





Essa relação entre o nome de Bolsonaro e a figura do “candidato dos bolsonaristas em Minas” tem provocado certa confusão nas ruas e nas campanhas. Isso porque Zema é uma figura simpática a Bolsonaro, tendo sido aliados no segundo turno do pleito de 2018. Um apoio entre eles em 2022 chegou a ser tema de conversas, mas não se concretizou. Zema tem Luiz Felipe d’Ávila (Novo) como candidato a presidente da República.

Base estuda retorno de Bolsonaro a MG

A base bolsonarista tem articulado a possibilidade de uma última visita de Bolsonaro a Belo Horizonte esta semana. Apesar das negociações para que mais esta passagem pela capital ocorra, um comício na cidade ainda não é dado como certo. Na sexta-feira, o presidente visitou duas cidades mineiras: Divinópolis, na Região Centro-Oeste, e Contagem, na Região Metropolitana de BH.





Carlos Viana também vai mesclar viagens pelo interior de Minas e Grande BH nesta semana derradeira, mas com foco na Grande BH. Segundo a equipe de campanha, o “corpo a corpo” é outro ponto a ser intensificado.





“Esta semana é fundamental. É quando o eleitor toma a decisão sobre o voto; aqueles que estão indecisos. É onde nós podemos apresentar, inclusive, com mais exposição as ideias, as propostas e os compromissos. Portanto, é uma semana de trabalho redobrado para que a gente possa conquistar essa vitória e ir para o segundo turno”, afirmou Carlos Viana ao Estado de Minas.

Sabatina e debate na TV



Sabatinas no Estado de Minas, TV Alterosa e Portal Uai Segunda-feira(26/09)

Romeu Zema (Novo)





Romeu Zema (Novo) Terça-feira (27/9)

Lourdes Francisco (PCO)





Lourdes Francisco (PCO) Quarta-feira (28/09)

Carlos Viana (PL)





Carlos Viana (PL) Quinta-feira (29/09)

Marcus Pestana (PSDB)





Marcus Pestana (PSDB) Sexta-feira (30/09)

Lorene Figueiredo (Psol)



Kalil, Viana, Juntos eles têm pela frente um encontro marcado para o debate da Globo Minas, que convidou Zema Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol) para participar. Há uma expectativa em relação à participação de Zema. Isso porque ele faltou aos outros dois debates: o de 7 de agosto, da Band, quando alegou indisposição, e o de 17 de setembro, da TV Alterosa/SBT, ao alegar que discordava da dinâmica do programa, apesar de todas as condições terem sido aprovadas em encontro com as equipes dos candidatos convidados.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok

Os candidatos ao Palácio Tiradentes têm nesta reta final um último encontro entre eles para debate em rede de TV e, alguns deles, participam desta segunda (26/9) a sexta-feira (30/9) de sabatina promovida peloe TV Alterosa/SBT, com transmissão pelo canal do Portal Uai no YouTube, sempre a partir das 17h30. Vanessa Portugal Indira Xavier já participaram na semana passada.