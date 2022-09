Vanessa Portugal abre série de entrevistas da TV Alterosa e Estado de Minas

Vanessa Portugal (PSTU) abre série de entrevistas da TV Alterosa e do jornal Estado de Minas (foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press)



Confira a entrevista









Alexandre Kalil (PSD), terça-feira (20/9)

Renata Regina (PCB), quarta-feira (21/9)

Cabo Tristão (PMB), quinta-feira (22/9)

Indira Xavier (UP), sexta-feira (23/9)

Romeu Zema (Novo), segunda-feira (26/9)

Lourdes Francisco (PCO), terça-feira (27/9)

Carlos Viana (PL), quarta-feira (28/9)

Marcus Pestana (PSDB), quinta-feira (29/9)

Lorene Figueiredo (Psol), sexta-feira (30/9) Depois de Vanessa Portugal, outros nove postulantes ao governo mineiro participarão ao vivo no EM/Uai e na TV Alterosa. Confira a lista:

O primeiro turno das eleições será realizado em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

, o jornale ocomeçam nesta segunda-feira (19/9) uma série de entrevistas com candidatos ao governo de Minas nas eleições de 2022. Vanessa Portugal(PSTU) será a primeira entrevistada pelo grupo.Os candidatos vão passar primeiramente por uma sabatina de 40 minutos, que será exibida ao vivo no YouTube do, às 17h30. Depois, às 19h15, haverá nova entrevista, também ao vivo, de cinco minutos, no