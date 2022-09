Henrique Meirelles participa de encontro de Lula e ex-presidenciáveis

Da esquerda para a direita, Guilherme Boulos (PSOL), Luciana Genro (PSOL), Cristovam Buarque (Cidadania), Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSB), Lula (PT), Fernando Haddad (PT), Henrique Meirelles (União Brasil) e João Goulart Filho (PCdoB) (foto: Reprodução/Rede Sociais)

O ex-ministro da Fazenda do governo Temer e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles (União Brasil), participou do encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com outros ex-presidenciáveis de 2018, na manhã desta segunda-feira (19/9). O encontro de Lula com ex-candidatos à Presidência da República ocorre em um hotel de São Paulo.