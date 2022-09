Bolsonaro abandona entrevista ao ser questionado sobre campanha em Londres

No domingo, Bolsonaro fez discurso em tom de campanha e mencionou vitória no primeiro turno (foto: Chip Somodevilla/POOL/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou nesta segunda-feira (19/7) ao ser questionado por jornalistas sobre os atos de campanha em Londres, na Inglaterra, onde está para acompanhar o funeral da rainha Elizabeth 2ª.

Bolsonaro participava de uma entrevista para a imprensa quando se irritou após ser perguntado se a viagem poderia influenciar na campanha de alguma forma. "Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não", declarou. Na sequência, o presidente abandonou a entrevista.

Nesse domingo (18/7), Bolsonaro fez um discurso em tom de campanha e mencionou vitória em primeiro turno, embora apareça atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

O presidente iniciou a fala dizendo que se trata de um momento de pesar e falando em "profundo respeito pela família da rainha e pelo povo do Reino Unido". Disse que esse era o "objetivo principal", mas falou nos cerca de quatro minutos restantes sobre contexto político no Brasil e sobre sua plataforma de campanha (contrária à descriminalização do aborto e do consumo de drogas, por exemplo).

