Bolsonaro: 'Se eu tiver menos de 60% dos votos, algo anormal aconteceu'

Bolsonaro voltou a fazer ataques ao TSE (foto: Clauber Cleber Caetano/PR )

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que se ele não receber ao menos 60% dos votos nas eleições, algo de “anormal” aconteceu no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ignorando resultados das pesquisas de intenções de voto, Bolsonaro disse que as eleições estão bastante “divididas”, mas favoráveis para ele ganhar.

"Tá bastante dividido né? Muito mais favorável a mim. Se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista o DataPovo"



Mais uma vez o mentiroso da república atacando o processo eleitoral brasileiro e NADA vai acontecer! pic.twitter.com/fer3FEhYK1 %u2014 Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) September 19, 2022





A declaração foi dada durante uma entrevista para o SBT em Londres, onde Bolsonaro acompanha o funeral da rainha Elizabeth II . “Tá bastante dividido né? Muito mais favorável a mim. Se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista o DataPovo".

DataPovo para o presidente é o número de apoiadores e eleitores que o acompanham nos eventos da campanha eleitoral que, para ele, descrevem a verdadeira intenção de votos da população.



Novamente, sem provas, Bolsonaro voltou a fazer acusações ao processo eleitoral. “Pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos dois meses, se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE”, enfatizou novamente.



Apesar de os institutos de opinião pública indicarem a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenções de voto, Bolsonaro tem insistido em seus discursos de campanha sobre a possibilidade de ser reeleito no 1º turno.