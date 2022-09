Bolsonarista diz a repórteres da BBC que eles não são bem-vindos em Londres

Bolsonaristas aparecem em vídeo ofendendo jornalistas da BBC (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Viralizou nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (19/9), um vídeo de Bolsonaristas, em Londres, na Inglaterra, dizendo a jornalistas da BBC que eles não são bem-vindos no país. No vídeo, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) disparam ofensas aos repórteres.

“A gente está aqui fazendo nosso trabalho”, responde uma das jornalistas ao grupo de apoiadores do presidente. Um dos homens que filmava os jornalistas questiona o nome do repórter de filmagem. Ao dizer que ele não pode dizer, o cidadão disparou ofensas.

“Não pode dizer, é isso? Significa que ele não tá se comprometendo com a verdade”, acusa o bolsonarista. “Eu tô aqui para mostrar a verdade. Eu to aqui para falar a verdade”, completou.

“Lixo, lixo. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não é bem-vindos aqui (SIC)”, disparou outro homem.