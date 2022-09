'O que é, o que é': Soraya faz charada para Bolsonaro

Soraya Thronicke (União) no debate do SBT, no sábado (25/9) (foto: Reprodução/SBT) A senadora Soraya Thronicke (União), candidata à presidência, fez uma charada sobre o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), durante o debate no SBT, nesse sábado (24/9). Ela ressaltou pontos polêmicos do governo em uma pergunta ao colega Luiz Felipe d’Ávila (Novo), mas não teve a resposta que desejava.









“Você já brincou de ‘o que é, o que é’? Eu vou te perguntar: O que é, o que é… não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para COVID, mas distribui prótese peniana para seus amigos. O que é, o que é?”, questionou ela.





No entanto, Felipe d’Ávila evitou responder a pergunta. “Eu espero que hoje nós discutamos propostas para o futuro do Brasil. O eleitor brasileiro quer saber sobre como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Esse é o tema. A polarização vem acabando com a discussão sensata nesse país”, disse.