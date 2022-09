Soraya sobre 'vara curta': 'Bolsonaro não pediu direito de resposta'

Soraya Thronicke no debate do SBT, neste sábado (23/9) (foto: Miguel Schincariol/AFP)







"Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro: não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. Primeiro, que nós não votamos como Vossa Excelência disse. Segundo, que todas as minhas indicações do Congresso Nacional estão nas suas mãos, públicas. Eu desafio o senhor a mostrar e a abrir todas as indicações de emenda de relator dos demais parlamentares do nosso Congresso. As minhas estão na sua mão, na mão de todos os brasileiros, de toda a imprensa, há muito tempo".