'Sua vara curta': resposta de Soraya a Bolsonaro no debate do SBT viraliza

Jair Bolsonaro (PL) e Soraya Thronicke (União Brasil) trocaram farpas durante o debate do SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa, na noite deste sábado (24/9). Em direito de resposta por ter sido chamada de "estelionatária" pelo presidente, a sendora pediu para que ele não “cutuque onça com a sua vara curta".A resposta da candidata viralizou, gerando controvérsias nas redes sociais por supostamente se referir ao pênis do presidente. O nome da candidata do União Brasil ficou entre os mais comentados no Twitter, com 47 mil postagens, ao lado de “onça”, com 33 mil.