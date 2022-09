Kalil promete ida a Brasília para 'apresentar projeto e fazer obra' em MG

André Quintão (PT) e Alexandre Kalil (PSD) caminharam pelo Barreiro esta manhã (foto: Omar Freire/Alexandre Kalil) O candidato ao Governo de Minas do PSD nas eleições de 2022, Alexandre Kalil, cumpriu ato de campanha em Belo Horizonte neste sábado (24/09), último fim de semana antes do primeiro turno. Kalil esteve na Região do Barreiro e prometeu que vai a Brasília "apresentar projeto e fazer obra" pelo estado, especialmente quanto à malha rodoviária.









"Colocando no orçamento, fazendo os planos que foram feitos. Ontem (sexta-feira), o presidente Lula (PT) já prometeu a duplicação da 'Rodovia da Morte', a 381, nós vamos a Brasília, igual nós fizemos aqui (Belo Horizonte). É ir em Brasília e buscar, apresentar projeto e fazer obra", complementou, ao ser questionado sobre como isso seria feito.

Kalil, prefeito de BH entre janeiro de 2017 e março de 2022 (quando renunciou para disputar o governo), chegou às 10h30 na Praça da Fé, no Bairro Araguaia, no Barreiro. Ele fez uma caminhada pela região via Avenida Marselhesa acompanhado do candidato a vice-governador, André Qunitão (PT).





"Essa região foi um canteiro de obras durante o meu governo. Estamos numa avenida sanitária que eu fiz, estou vindo nela. Aqui foi feita muita obra, foi feita muita obra no Barreiro, foi dada uma atenção muito especial para esse lugar, por isso estamos visitando aqui", afirmou.

Na última sexta (23/9), o instituto Atlas/Arko divulgou nova pesquisa de intenção de voto para o governo de Minas. O levantamento mostrou o governador Romeu Zema (Novo) na liderança, com 46,2% das intenções no primeiro turno, seguido pelo ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), com 32,5%.

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são oitros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições ocorrerá no domingo (2) da próxima semana. Caso necessário segundo turno, ele será realizado no dia 30 de outubro.