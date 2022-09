Lula sobre Zema: 'Lembram de alguma obra importante que ele fez?'

Lula exalta gestão de Kalil em Belo Horizonte, durante comício em Ipatinga, nesta sexta-feira (23/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Em Ipatinga, no Vale do Aço, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou quais as obras que o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez pelo estado. Ele ainda apontou que o gestor, candidato à reeleição, só sabe criticar o Partido dos Trabalhadores e ainda reforçou que é necessário responder a todas as declarações dele.