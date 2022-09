Carreata de Zema por BH termina antes da hora

Carreata com Zema terminou na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia (foto: Jair Amaral/EM/DA Press ) A carreata por Belo Horizonte planejada pela equipe eleitoral de Romeu Zema (Novo), governador mineiro e candidato à reeleição nas eleições de 2022, terminou antes do previsto. O ato eleitoral começou às 10h deste sábado (24/09) na Praça do Papa, Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital mineira, e iria ser encerrado no mesmo ponto.





O ato contou com centenas de veículos e faria trajeto ao redor da Avenida do Contorno, o que complicou o trânsito por onde passava. A carreata com Zema teve fim na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia. Professor Mateus Simões (Novo), candidato a vice de Zema, confirmou à reportagem que o ato havia encerrado.

Quando o ato foi interrompido, por volta das 11h15, Zema e os demais candidatos desceram do caminhão, embarcaram em carros particulares e deixaram o local. Alguns veículos de apoiadores, com outros candidatos a deputado por exemplo, seguiram o trajeto, mas se dispersaram posteriormente.





"Saída da Praça do Papa, Av. Afonso Pena, direita na Av. do Contorno sentido Santa Efigênia, Floresta, seguindo Av. do Contorno passando pelo viaduto do Bairro Floresta e continuando na Av. do Contorno sentido Bairro Santo Agostinho, Savassi, Funcionários, até a direita na Av. Afonso Pena, terminando na Praça do Papa", informou a equipe do governador antes do ato.

O ato aconteceu em um dia de Sol em BH. Os termômetros marcavam em torno de 27°C, com céu limpo durante a manhã.





Trânsito ruim





Em 18 de agosto, entre tarde e noite de uma quinta-feira, Zema ironizou um ato eleitoral em BH de Alexandre Kalil (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidatos ao governo mineiro e à Presidência da República, respectivamente. O comício ocorreu na Praça da Estação, Região Central da capital.





"Atenção. Trânsito ruim em BH. Atraso na vida do trabalhador de verdade", escreveu Zema nas redes sociais no momento do ato.





Pouco menos de uma semana depois, no fim da tarde do dia 24, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) realizou ato eleitoral na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul. Zema foi cobrado nas redes sociais por não se manifestar sobre esse comício.





Eleições 2022





Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são oitros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





Já ao Senado, Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho Azevedo (PSC), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são outros nomes na corrida por Minas.





O primeiro turno das eleições ocorrerá no domingo (2) da próxima semana. Caso necessário segundo turno, ele será realizado no dia 30 de outubro.