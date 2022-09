Zema e Kalil fazem campanha em BH a uma semana da eleição

Zema e Kalil lideram as pesquisas de intenção de voto ao Governo de Minas (foto: Gil Leonardi/Romeu Zema; Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Considerados os principais candidatos ao governo de Minas nas eleições de 2022, Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) fazem campanha eleitoral em Belo Horizonte neste sábado (24/09), no último fim de semana antes do primeiro turno.









Já Kalil , prefeito de BH entre janeiro de 2017 e março de 2022 (quando renunciou para disputar o governo), estará às 10h30 na Praça da Fé, no Bairro Araguaia, no Barreiro. Ele deve fazer uma caminhada pela região via Avenida Marselhesa.





Zema e Kalil lideram as intenções de voto ao governo mineiro na disputa deste ano, segundo pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (22). O governador tem 48% das intenções de voto, contra 28% do ex-prefeito de BH.





O senador Carlos Viana (PL-MG) tem 4%. Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB) e Cabo Tristão (PMB) aparecem com 1% das intenções de voto, cada.





Lourdes Francisco (PCO), Lorene Figueiredo (Psol) e Marcus Pestana (PSDB) não pontuaram. Indira Xavier (UP), por não ter pontuado em levantamentos anteriores, não foi citada.





O primeiro turno das eleições ocorre no próximo domingo, 2 de outubro. Caso seja necessário segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.