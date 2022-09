Ipec: disputa pelo Senado em Minas tem empate entre Cleitinho e Silveira

Cleitinho (esq.) e Silveira (dir.) estão empatados na disputa pelo Senado em MG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Silveira cresce a reboque de Lula

A disputa em números

Cleitinho Azevedo (PSC): 23%

Alexandre Silveira (PSD): 21%

Marcelo Aro (PP): 12%

Bruno Miranda (PDT): 3%

Sara Azevedo (Psol): 3%

Pastor Altamiro Alves (PTB): 3%

Dirlene Marques (PSTU): 1%

Naomi de Almeida Coura (PCO): 1%

Irani Gomes (PRTB): 1%

Brancos/nulos: 12%

Não sabem/não responderam: 21%

A disputa pelo Senado Federal em Minas Gerais tem empate técnico entre Cleitinho Azevedo (PSC) e Alexandre Silveira (PSD). É o que aponta pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27/9). Segundo o levantamento, Cleitinho tem 23% das intenções de voto, ante 21% de Silveira, candidato à reeleição. O empate ocorre porque a margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.Na pesquisa anterior, divulgada na terça-feira passada (20), Cleitinho, que é deputado estadual, aparecia com os mesmos 23%. Silveira, por sua vez, tinha 18%.Na terceira posição, aparece o deputado federal Marcelo Aro (PP), com 12%. Ele é seguido por Bruno Miranda (PDT), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (Psol), empatados com 3% cada.Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida Coura (PCO) e Irani Gomes (PRTB) têm 1% cada.Segundo o levantamento, são 12% de brancos e nulos. Outros 21% não souberam responder.Os três pontos que Alexandre Silveira conseguiu apareceram em meio ao crescimento das intenções de voto do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. Segundo outra pesquisa, também divulgada hoje pelo Ipec, o petista aparece com 49% da preferência do eleitorado, ante os 46% que tinha na semana passada.Lula apoia Silveira e, na semana passada, esteve ao lado dele e de Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo, em comício em Ipatinga, no Vale do Aço O segundo colocado na disputa presidencial em Minas é Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição e tem 31%. Ele apoia Cleitinho para o Senado. A pesquisa Ipec em Minas está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00909/2022.Para construir a sondagem, encomendada pela TV Globo, o instituto fez 2 mil entrevistas. O nível de confiança é de 95%.