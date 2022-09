Lula descarta reeleição por causa da idade

Há 5 dias das eleições, Lula participou de encontro com a sociedade civil, transmitido pelas redes sociais (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta voltar ao poder, descartou nesta terça-feira (27/9) que pretenda governar por outros dois mandatos de quatro anos com fez anteriormente."Uma coisa que tenho dito, que politicamente não é prudente dizer. Todo mundo sabe que eu tenho quatro anos para fazer isso. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição", disse Lula (PT) no Rio de Janeiro, ao participar de um encontro com a sociedade civil, transmitido pelas redes sociais a cinco dias do primeiro turno das eleições."A natureza é implacável", continuou o ex-líder sindical, que completa 77 anos em um mês.Lula, que governou o país por dois mandatos entre 2003 e 2010, deixou o poder com uma aprovação superior a 80%, e agora é favorito para se eleger novamente presidente pela terceira vez frente ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.Segundo a última pesquisa Datafolha, Lula soma 47% das intenções de voto contra 33% para Bolsonaro, e poderia vencer no primeiro turno, no próximo domingo, caso consiga mais de 50% dos votos válidos (exceto brancos e nulos)."Eu não posso errar e preciso da ajuda de vocês para que a gente possa derrotar o nosso adversário e bem governar esse país", disse. "Vamos dar para esse país a nossa alma para garantir que todo mundo vai tomar café da manhã, almoçar e jantar".Lula voltou ao cenário político após um ano e sete meses na prisão e com sua imagem salpicada pelo escândalo de corrupção do 'Petrolão', um gigantesco esquema de pagamento de propinas montado na petroleira Petrobras, investigada pela operação 'Lava Jato'.