Neymar agradece 'visita ilustre' de Bolsonaro e Michelle ao seu instituto

Mesmo sem declarar voto em Jair Bolsonaro, o jogador Neymar, de 30 anos, mandou um recado carinhoso ao presidente na manhã desta quarta-feira (28). O político, acompanhado da primeira-dama, Michelle, e do candidato a governador por São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) marcaram presença na sede do Instituto Neymar, em Santos.



"Passando para agradecer a visita ilustre, queria muito estar junto. Infelizmente estou longe, mas da próxima vez estarei junto. Espero que aproveitem a visita ao instituto que é o meu maior gol da vida", disse ele.

O atacante da Seleção Brasileira não costuma falar de política e nunca se posicionou nem contra nem a favor do atual mandatário da República. Mas muita gente o aponta como um possível eleitor de Bolsonaro.



Em 2019, o presidente foi a uma clínica de Brasília onde estava o atacante da seleção brasileira, encaminhado ao local após deixar um amistoso lesionado. Bolsonaro chegou à clínica Home por volta das 23h50, posou numa foto com o atleta e foi embora aproximadamente 20 minutos depois.

Muita gente aponta Neymar como um possível eleitor de Bolsonaro (foto: Reprodução)

Mais cedo naquela ocasião, Bolsonaro já havia se manifestado sobre Neymar para falar a respeito da acusação de estupro sofrida pelo jogador. "É um garoto que está num momento difícil, mas eu acredito nele", afirmou o presidente ao fim de uma cerimônia em Aragarças (GO), na divisa com Mato Grosso, utilizando uma camisa do Goiás Esporte Clube.