Roma sobre ACM Neto: 'Meu amigo por 20 anos e nunca me disse que era negão'

Candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL) disse que é amigo do também candidato ACM Neto (União Brasil) há 20 anos e ele nunca disse que “era negão”. Troca de farpas aconteceu durante debate da TV Globo, que aconteceu na última terça-feira (28/9).

“Candidato Jerônimo, não exija muito do ACM Neto. Ele não sabe nem a própria cor, foi meu amigo por 20 anos e nunca me disse que era negão”, ironizou Roma, que é ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL).





ACM Neto se autodeclarou pardo e virou alvo de comentários de eleitores opositores.





Durante o debate, os dois brigaram algumas vezes devido a relação pessoal. ACM até chegou a dizer que era padrinho da filha de Roma. “Vocês, quando têm um filho e vão batizar, escolhem para padrinho a pessoa que mais gostam. Pois é. Eu sou padrinho da filha dele e convivi com ele por 20 anos”, disparou ACM Neto.





Em outro momento do debate, João Roma aproveitou um questionamento feito por Jerônimo Rodrigues, do PT, para entrar na polêmica racial de ACM Neto.