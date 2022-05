Aécio sobre liderança em pesquisa para o Senado: 'Apreço dos mineiros'

Ex-governador disse ainda que pretende continuar na Câmara dos Deputados (foto: Leandro Couri/EM/D.A PRESS) O deputado federal Aécio Neves (PSDB) classificou a liderança na corrida para o Senado em 2022 como “manifestação de apreço dos mineiros”. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, ele tem 20,8% das intenções de voto em Minas Gerais, superando o também deputado Reginaldo Lopes (PT), que recebeu a preferência de 8,3% dos entrevistados



“Recebo os números dessa pesquisa como uma manifestação de apreço dos mineiros a uma vida dedicada aos interesses do Estado e também como reconhecimento ao governo transformador que fizemos na educação, na segurança, na saúde e na infraestrutura de Minas”, declarou o parlamentar.





PSDB também comemora



O presidente estadual do PSDB, Paulo Abi-Ackel, comemorou os resultados da pesquisa do Instituto Paraná.





“Os índices obtidos no levantamento revelam o êxito dos governos do PSDB e reafirmam a importância do enorme legado edificado no estado durante todas as administrações tucanas”, declarou.





Cenário sem Aécio





Em um segundo cenário da pesquisa, sem a presença de Aécio Neves, há um equilíbrio entre os demais possíveis candidatos.



Reginaldo Lopes lidera, com 9,2%, seguido por Alexandre Silveira (PSD), 8,1%, e Marcelo Álvaro Antônio (PL), 5,6%. Marcelo Aro (PP) vem a seguir, com 4,9%. Brancos e nulos somam 44,5%, enquanto 27,5% não souberam ou não responderam.





O levantamento do Paraná Pesquisas contou com a participação de 1.680 eleitores de 78 municípios de Minas e foi realizado entre os dias 8 e 13 de maio.



A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.



A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.