Em BH, Bolsonaro promete recriar Ministério da Indústria e Comércio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (26), que pretende recriar o ministério da Indústria e Comércio, durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O evento está ocorrendo em Belo Horizonte, por ocasião do Dia da Indústria.

O presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

"Uma vez havendo uma outra oportunidade, estará nas mãos do (Arthur) Lira a recriação do Ministério da Indústria e Comércio", comentou o presidente, que pediu a palavra durante o discurso de posse do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.