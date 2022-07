Ciro Gomes: 'se eu quisesse vender o Brasil', já teria sido presidente

O ex-governador do Ceará e candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse neste sábado (30/7) que já teria sido presidente "há uns oito, 12 anos atrás" se quisesse "vender o Brasil". Ele também criticou seus adversários, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), e os mandou "brigar lá fora".

Ciro Gomes disse que quer mudar a história brasileira e não apenas ser presidente do país

Me perguntam porque as pesquisas são tão hostis e porque eu tenho dificuldade de firmar alianças. Gente boa, se eu quisesse vender o Brasil e vender minha palavra, acreditem: eu já teria sido presidente há uns 8, 12 anos atrás. %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) July 30, 2022

"Me perguntam porque as pesquisas são tão hostis e porque eu tenho dificuldade de firmar alianças. Gente boa, se eu quisesse vender o Brasil e vender minha palavra, acreditem: eu já teria sido presidente há uns oito, 12 anos atrás", escreveu o candidato em seu Twitter. "O problema é que eu não quero só ser presidente do Brasil, eu quero mudar a história brasileira. E pra isso, eu não posso e não não vou vender minha alma pro sistema".