Ciro Gomes: Forças Armadas são coniventes com holding do crime na Amazônia

Na última pesquisa Datafolha, divulgada em 26 de maio, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 7% das intenções de voto (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse, nesta terça-feira (21/6), que as Forças Armadas são coniventes com os crimes ocorridos na região da Amazônia.





Para Ciro, o narcotráfico é "claramente" protegido pelas autoridades brasileiras.





“Bolsonaro destruiu as raríssimas bases de comando e controle: ele desmontou o ICMBio (Instituto Chico Mendes da Biodiversidade), desmontou a Funai, desmontou o Ibama, destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não têm efeito, verba, tecnologia para administrar a imensa faixa de fronteira seca. E isso acabou transformando o território nessa holding do crime, claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas”, afirmou o ex-ministro durante entrevista à rádio CBN.





Ciro se refere aos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em Atalaia do Norte, Amazonas.





O ex-ministro disse ainda sentir a necessidade de construir uma estrutura de defesa em bases profissionais, caso seja eleito presidente da República.









Na semana passada, ele lançou um novo slogan de campanha, “vote em um e se livre de dois”., fazendo referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Segundo o Datafolha, Lula tem 48% das intenções de voto e segue líder na disputa eleitoral. Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 27% das intenções.