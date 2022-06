Bolsonaro insiste em CPI e aliados buscam assinaturas

Bolsonaro insiste em CPI do Preço dos Combustíveis e tem 37 das 171 assinaturas necessárias para abertura (foto: (crédito: Reprodução))

Mesmo após a renúncia de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro (PL) insiste na abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a política de preços da estatal. Na noite de segunda-feira (20/6), ele reafirmou sobre o desejo de prosseguir com o colegiado.

“Estou acertando uma CPI na Petrobras. ‘Ah, você que indicou o presidente’. Sim, mas quero a CPI. Ué, por que não? Investiga o cara. Se não der em nada, tudo bem. Mas os preços da Petrobras são um abuso”, disse a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

A articulação começou ainda ontem e ao menos 37 parlamentares já assinaram o pedido de abertura da CPI do Preço dos Combustíveis. Para instalar o colegiado são necessárias 171 assinaturas.

No requerimento, os deputados querem investigar a conduta da Diretoria e do Conselho da Petrobras sobre os preços; instituição do modelo de gestão da estatal; motivos do endividamento da companhia e gerenciamento do passivo; impacto da concessão de benefícios corporativos sobre os preços praticados; modelo tributário dos combustíveis e derivados; e os efeitos decorrentes da sonegação fiscal.