Apoiador de Bolsonaro, Zé Trovão convoca greve dos caminhoneiros

Nas imagens, Trovão exige que a Petrobras reduza em 25% o valor do diesel e em 15% o custo da gasolina e do etanol.



Para o líder dos caminhoneiros, a responsabilidade pela alta de preços é única e exclusivamente da direção da Petrobras e não do presidente Jair Bolsonaro.





Para o bolsonarista, a empresa atua para "dar um golpe" no presidente. "Bolsonaro está fazendo tudo o que pode para conseguir viabilizar o transporte brasileiro", afirma.

STF

Zé Trovão é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar dos atos antidemocráticos de 7 de setembro de 2020, quando Bolsonaro provocou manifestações contra os Três Poderes ameaçando um golpe.