Aécio Neves fortalece candidatura de Marcus Pestana ao governo de MG

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (4/8), a desistência de concorrer à vaga ao Senado Federal. Com isso, o parlamentar reforça a candidatura de Marcus Pestana na chapa da federação do próprio partido com o Cidadania e o PDT para a disputa ao governo em Minas. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ele ressaltou que as circunstâncias o obrigam “a tomar decisões arriscadas”.









Com isso, ele, que já concorreu à Presidência, em 2014, ressaltou que foi um erro o partido ter desistido de lançar uma candidatura. O PSDB anunciou apoio à senadora Simone Tebet (MDB).





“Tenho aqui que registrar que lamentavelmente o meu partido PSDB, nessas eleições, cometeu um grave equívoco ao não apresentar uma candidatura à Presidência da República, que pudesse demonstrar que existe vida inteligente fora dos dois pólos que hoje disputam de verdade a presidência da República”, apontou.





“Um grave erro que impacta nos estados, nos obriga a tomar decisões arriscadas, mas responsáveis e que interessam ao futuro do PSDB”, acrescentou.

Deputado federal Aécio Neves (PSDB) desiste de candidatura ao Senado (foto: Reprodução/YouTube)





Com isso, o deputado abre mão da candidatura ao Senado para fechar a chapa de Marcus Pestana ao governo de Minas com o vereador Bruno Miranda ao Senado. “Por isso decidimos apoiar a candidatura do ex-deputado e ex-secretário Marcus Pestana, sem dúvida alguma o mais preparado entre todos os candidatos”, destacou.





“Ele vai demonstrar, de forma muito clara, que Minas pode voltar ao tempo e tínhamos a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde do sudeste e sul do Brasil, nós tínhamos os maiores programas de infraestrutura, os maiores investimentos em segurança pública. Momento em que os servidores públicos recebiam o 14° salário”, afirmou.





Ele continuou: “Tudo isso é possível ter de volta com planejamento e coragem, o PSDB demonstrou isso ao longo de todos os últimos governos que comandou. Portanto, neste momento, a partir de uma ampla reflexão que fizemos, optei por fortalecer a candidatura do companheiro Marcus Pestana, fortalecendo a nossa aliança que já existe na federação com o cidadania e agora também com o PDT.”





“Neste momento, eu estou abrindo mão da disputa ao senado para que o PDT, através do vereador Bruno Miranda, possa ocupar essa vaga e, ao nosso lado, construir uma candidatura clara, limpa, corajosa, ousada e preparada para que Minas volte ser a Minas dos nossos tempos”, concluiu.





Federação PSDB-Cidadania tem racha em Minas





Nesta sexta-feira (5), o PSDB deve oficializar a candidatura de Pestana e o apoio a Bruno Miranda. O partido compõe uma federação partidária com o Cidadania, outrora chamado de PPS. Nesse modelo, agremiações que se unem precisam agir como se fossem uma legenda única.





O Cidadania, porém, anunciou que vai aderir à campanha pela reeleição do governador Romeu Zema (Novo). O endosso será informal, porque o partido é minoritário na federação com os tucanos e, em termos formais, precisará seguir com Pestana e Miranda, emprestando a ambos, inclusive, sua fatia no tempo de propaganda em rádio e TV.





O Cidadania foi cortejado por Zema para indicar o jornalista Eduardo Costa como vice-governador na chapa que tentará a reeleição. A federação com o PSDB e a candidatura de Pestana, no entanto, frustrou a ideia.





Assim, o Novo disputará o pleito com chapa puro-sangue - Mateus Simões será o vice.