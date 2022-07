Pesquisa: Aécio lidera intenções de voto para o Senado

Aécio Neves tem 19% das intenções de voto e Cleitinho 16,4% (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Guilherme Bergamini/ALMG) O deputado federal Aécio Neves (PSDB) lidera a corrida pela vaga de Minas Gerais no Senado nas eleições de 2022. Pesquisa de intenção de voto realizada pelo Paraná Pesquisas mostra o parlamentar à frente com 19% dos votos, contra 16,4% do deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC). O senador Alexandre Silveira (PSD) tem 7,2%.









O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL) está na quarta posição, com 5,9%. A vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) aparece na pesquisa com 4,5% das intenções.





Os outros pré-candidatos que pontuaram são Marcelo Aro (PP), com 2,7%; Sara Azevedo (PSOL) com 2,4%; e Pastor Altamiro Alves (PTB), com 0,5%.





Em comparação com a pesquisa anterior, realizada em maio, Aécio Neves oscilou negativamente 1,8 ponto percentual. Já Cleitinho não constava na última sondagem. Silveira registrou um crescimento de 0,9, dentro da margem de erro.





O número de votos brancos ou nulos teve uma queda significativa: 10,3 pontos. Indecisos ou que não sabem votar, 1,7 ponto percentual, também dentro da margem de erro.





O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais telefônicas com eleitores com 16 anos ou mais em 80 municípios entre os dias 09 a 14 de julho de 2022. A margem de erro da pesquisa é de 2,5% com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-06063/2022.