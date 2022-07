Aécio sobre candidatura ao Senado: 'Avaliando o que é melhor'

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) deve anunciar a decisão sobre a disputa ao Senado nas eleições de outubro na próxima quinta-feira (4/8). O parlamentar compartilhou um vídeo nas redes sociais agradecendo as manifestações favoráveis. Segundo ele, o apoio à candidatura é um “reconhecimento” do trabalho em Minas Gerais.

Conforme as pesquisas apontam, Aécio está à frente nas intenções de voto para o Senado . No entanto, ele ainda não tem a certeza se seguirá este caminho. “Hoje é dia 28, às 18h05 de uma quinta-feira, e eu não tenho resposta para esta pergunta”, disse o ex-governador de Minas (2003-2010).“Claro que eu vejo essas manifestações que eu tenho recebido no estado inteiro de apoio à minha candidatura ao Senado. As pesquisas com uma distância muito grande na frente, nas avaliações que são feitas. Vejo como um reconhecimento a tudo que fizemos em Minas ao longo de todos esses anos”, complementou.