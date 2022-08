Bolsonaro recua e decide ir à Globo para entrevista no Jornal Nacional

A presença de Jair Bolsonaro (PL) na série de entrevistas realizadas pelo, da, com os candidatos das eleições presidenciais deste ano, foi confirmada pela assessoria do presidente. A emissora foi informada na manhã desta sexta-feira (05/08) que Bolsonaro decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para conceder a entrevista.

Na noite de ontem (04/08), a equipe do presidente tinha solicitado que o programa fosse gravado no Palácio da Alvorada, afirmando que “em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilita a ida ao RJ, no dia 22 de agosto”. Porém, a Globo negou, pelo pedido infringir as regras da sabatina.