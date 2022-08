Globo rejeita entrevista de Bolsonaro no Palácio da Alvorada

Globo rejeitou pedido da assessoria do presidente e cancelou entrevista com Bolsonaro (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A Globo anunciou que o quadro de entrevistas com os candidatos à Presidência da República nas Eleições de 2022 durante o Jornal Nacional não terá a presença de Jair Bolsonaro.

Segundo a emissora, o atual presidente do Brasil não aceitou as regras da entrevista. A assessoria de Bolsonaro solicitou que a participação dele fosse feita diretamente do Palácio da Alvorada.

Depois das eleições de 2014, a Globo decidiu entrevistar todos os candidatos à Presidência da República sempre em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições.

“A regra não foi contestada pela assessoria de Bolsonaro quando das entrevistas no g1 e na GloboNews. A Globo rejeitou o pedido da assessoria. No fim da noite de quinta-feira (04/08), a assessoria de Bolsonaro enviou e-mail reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos. Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada”, afirmou o texto publicado pela equipe da emissora.

Na quinta-feira (04/05), o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, confirmou a presença do pai no programa.

Tá marcado!

Presidente @jairbolsonaro no Jornal Nacional dia 22/agosto, direto do Palácio do Alvorada! #CapitaoDoPovoNoJN pic.twitter.com/sqHwrkk0jX %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 4, 2022

Ao todo, cinco candidatos à Presidência foram convidados: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante).



Até a data estipulada pela emissora, Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet confirmaram presença.

As entrevistas acontecerão no horário do Jornal Nacional, na semana do dia 22 de agosto. As datas com cada candidato ainda serão divulgadas.