Anitta contraria PT e apoia Molon para o Senado no Rio

Anitta divulga apoio a Molon ao Senado (foto: Redes Sociais/Reprodução; Paulo Sergio/Câmara dos Deputados) A cantora Anitta, que vem se engajando politicamente nas redes sociais, anunciou seu apoio à candidatura do deputado Alessandro Molon (PSB) ao Senado pelo Rio de Janeiro.









Apoiadora da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto, a cantora vai de encontro à decisão do petista, que resolveu não apoiar Molon durante a campanha.

Nesta quarta-feira (3/8), a artista usou seu perfil do Twitter para se manifestar a favor do deputado federal. “Lança logo essa candidatura, homem."





Na sequência, Molon perguntou se ela o apoiava para concorrer ao senado. “Pois eu voltei do retiro espiritual achando que já tinha um candidato pra votar… Te esperando”, disse a cantora.





Durante a pandemia, Anitta começou a fazer “aulas” de política. No Instagram, a cantora fez várias lives tentando entender o esquema político brasileiro. Molon foi um dos “professores” da cantora. LEIA TAMBÉM: 'Não sou petista': Anitta desautoriza PT a usar imagem dela na eleição

Ontem, o diretório do PT no Rio de Janeiro informou, em nota, que pode retirar apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do estado. O motivo do rompimento, segundo o PT, é a disputa ao Senado: enquanto o PSB quer lançar Molon, o PT insiste na candidatura de André Ceciliano, presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).



O diretório do PT fluminense afirma que teria havido um acordo para Molon abrir mão de sua candidatura, mas o congressista nega.