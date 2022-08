Bolsonaro ironiza linguagem neutra na Argentina: 'Pobreze e desempregue'

Jair Bolsonaro ironiza linguagem neutra nas redes sociais (foto: Alan Santos/PR)





Declaração faz referência a situação econômica do país que vem sendo usada de exemplo pelo presidente de como o Brasil pode ficar caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, volte ao poder.

“Lamento a oficialização do uso da "linguagem neutra" pela Argentina. No que isso ajuda o seu povo? A única mudança provocada é que agora há "desabastecimente", "pobreze" e "desempregue". Que Deus proteja os nossos irmãos argentinos e os ajude a sair dessa difícil situação”, escreveu Bolsonaro no Twitter.





O Ministério de Obras Públicas, do governo do presidente Alberto Fernández, vai começar a usar oficialmente a linguagem e a comunicação não sexista e inclusiva "como formas expressivas válidas em produções, documentos, registros e atos administrativos em todas as áreas". A decisão foi publicada no dia 28 de julho.





Para Bolsonaro, quem acredita que são essas pautas mais importantes para um povo precisa de “boa sorte”.





“Meu compromisso é o de seguir reduzindo a violência, criando um ambiente propício à geração de empregos, acelerando o crescimento da nossa economia e defendendo os valores sagrados da nossa pátria", acrescentou.





A linguagem neutra, também conhecida como linguagem não-binária, tem como objetivo evitar o uso dos gêneros tradicionalmente aceitos pela sociedade (masculino e feminino), de modo a tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista.

