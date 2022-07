'Não sou petista': Anitta desautoriza PT a usar imagem dela na eleição

Após declarar voto no ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a cantora Anitta foi às redes sociais pedir para que candidatos do Partido dos Trabalhadores não utilizem sua imagem em campanhas eleitorais.

No post, publicado no Twitter, Anitta explica que não é petista e resolveu apoiar Lula porque ele é o único capaz de derrotar “Voldemort”, apelido dado por ela para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Voldemort é o vilão das séries de livros e filmes do Harry Potter. Anitta vem se referindo a Jair Bolsonaro dessa forma, porque acredita que citar o nome do presidente gera "buzz positivo' para o chefe do Executivo federal.