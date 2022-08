Silveira diz que Lula é 'grande líder': 'Vai devolver a dignidade ao povo'

"Lula (é) um grande líder, que vai devolver a dignidade ao povo brasileiro", disse o parlamentar. "Vejo que o presidente Lula é um líder capaz nesses momentos de grave crise social. Beiramos o caos social no Brasil em termos de desigualdades", explicou.



Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/08/02/interna_politica,1384125/silveira-diz-que-lula-e-grande-lider-vai-devolver-a-dignidade-ao-povo.shtml



Ao explicar as razões que o levaram ao palanque de Lula, Alexandre Silveira defendeu o que chamou de "equilíbrio". De acordo com ele, diante das dificuldades socioeconômicas enfrentadas por parte considerável da população, não é possível encampar um discurso que contemple apenas o grande capital.



"Temos de buscar um equilíbrio, e essa aliança é a cara disso. Nem o PSD se torna o PT, e nem o PT fica sendo apenas o PT. Vamos construir, juntos, um país que vai resgatar a dignidade, tirar 33 milhões de pessoas da miséria e continuar defendendo o agronegócio", projetou.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Silveira #PSD #Lula #Eleições2022

" />

O "Beabá da Política"

Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok

Senador prega 'equilíbrio'

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) disse, nesta terça-feira (2/8), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se eleito no pleito nacional deste ano, "vai devolver a dignidade ao povo". A declaração foi dada durante o "EM Entrevista", podcast de Política do. Candidato à reeleição, Silveira vai tentar renovar seu mandato no Congresso Nacional com o apoio dos petistas."Lula (é) um grande líder, que vai devolver a dignidade ao povo brasileiro", disse o parlamentar. "Vejo que o presidente Lula é um líder capaz nesses momentos de grave crise social. Beiramos o caos social no Brasil em termos de desigualdades", explicou.Embora tenha trajetória intimamente ligada ao ex-governador Antonio Anastasia (por muitos anos filiado ao PSDB), de quem foi suplente no Senado e secretário de Estado, Silveira busca reforçar a ligação a José Alencar, vice-presidente de Lula entre 2003 e 2010.O senador conheceu Lula em 2003, por intermédio, justamente, de Alencar. Depois, passou a dar expediente no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Chegou, inclusive, a ser o diretor-geral da instituição."José Alencar era um homem de centro, do emprego e da renda, presidente da Fiemg, que se tornou vice-presidente no governo de Lula para poder contribuir e levar as ideias do setor produtivo ao governo", relembrou Silveira.O ex-vice-presidente, que morreu em 2011, é, segundo o senador, a inspiração para a aliança entre petistas e pessedistas em Minas "Só vamos construir um país com o fortalecimento das nossas empresas, geração de emprego e renda, geração de divisas, investimento no setor produtivo, desburocratização e previsibilidade - o que os investidores internacionais querem para investir no Brasil", afirmou.Embora os dois partidos tenham firmado uma aliança regional, a direção nacional do PSD definiu que o partido ficará neutro na disputa presidencial. A decisão permite que as cúpulas estaduais possam optar, livremente, pelo apoio a um candidato. Por isso, os pessedistas de Minas resolveram caminhar com Lula, em que pese a resistência de deputados federais simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro (PL)



Ao explicar as razões que o levaram ao palanque de Lula, Alexandre Silveira defendeu o que chamou de "equilíbrio". De acordo com ele, diante das dificuldades socioeconômicas enfrentadas por parte considerável da população, não é possível encampar um discurso que contemple apenas o grande capital.



"Temos de buscar um equilíbrio, e essa aliança é a cara disso. Nem o PSD se torna o PT, e nem o PT fica sendo apenas o PT. Vamos construir, juntos, um país que vai resgatar a dignidade, tirar 33 milhões de pessoas da miséria e continuar defendendo o agronegócio", projetou.



O senador afirmou que, apesar das tentativas de afastar Lula do agronegócio, a ideia é conciliar os interesses dos grandes produtores à necessidade de fornecer alimentos aos mais pobres. "Temos de comemorar nossas exportações de carne e proteína, mas não podemos comemorar essas exportações tendo um povo sem poder de consumir o que produz".



A aliança entre PSD e PT em Minas tem, ainda, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) como candidato ao governo. O vice na chapa será o deputado estadual petista André Quintão.

O "Beabá da Política"