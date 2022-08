Kalil registra candidatura no TSE; confira evolução patrimonial

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) teve sua candidatura registrada no site do TSE (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Confira a evolução patrimonial de Kalil

Candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), teve sua candidatura registrada nesta quarta-feira (10/8) no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O patrimônio declarado este ano pelo político é de R$ 3.652.820, valor menor em relação àquele informado em 2020, quando o então prefeito de Belo Horizonte concorreu à reeleição. Na ocasião, ele informou ter R$ 3.689.631, entre imóveis, terrenos, veículos e ativos financeiros. Nos últimos seis anos, no entanto, a evolução patrimonial do pessedista foi de mais de R$ 1 milhão. Em 2016, quando o empresário estreou na política, seus bens somavam R$ 2.787.609.O TSE, por meio da portaria nº 647, limitou os gastos das campanhas eleitorais deste ano. Por causa disso, o candidato da coligação Juntos Pelo Povo de Minas Gerais, integrada pelos partidos PT, PC do B, PV, PSD e PSB, poderá dispender R$ 17.788.806 milhões no primeiro turno e mais R$ 8.894.403 milhões no segundo turno.Vice-candidato na chapa, o deputado André Quintão (PT) declarou ter R$ 959.164 em bens. Mais da metade deste valor corresponde a aplicações e investimentos. No pleito de 2018, quando ele se elegeu deputado estadual, ele havia declarado um patrimônio de R$ 749.684.