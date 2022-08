Kalil: 'Zema vai entregar o governo com R$ 58 bilhões de dívida corrente'

Alexandre Kalil (PSD) criticou o aumento da dívida corrente do estado durante o governo Romeu Zema (Novo) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

'Lojas Zema'

O candidato em Minas Alexandre Kalil (PSD) citou, durante o debate deste domingo (7/8), na Band, que a dívida corrente do estado foi a R$ 58 bilhões durante o governo Romeu Zema (Novo).O atual governador não esteve presente no evento devido a uma indisposição, segundo informado por sua assessoria."(Zema) pegou (o governo) com R$ 28 bilhões (de dívida corrente) e vai entregar com R$ 58 bilhões de dívida corrente. São R$ 30 bilhões a mais, sendo R$ 12,5 milhões da saúde e da educação", afirmou o ex-prefeito de Belo Horizonte.Kalil ainda questionou a "casa arrumada", referindo-se ao governo Zema. "Como é que estamos com R$ 58 bilhões? Botaram em estrada, saúde, educação? É o que queremos saber", indagou ex-prefeito de BH.O termo "casa arrumada" foi usado por Zema ao longo de seu governo para se referir à política de enxugar a máquina pública que ele disse ter aplicado em Minas Gerais."Uma pena que estejamos falando sem a presença (do Zema). Eu queria falar para ele. A 'casa arrumada' deixou um déficit. Se não tem o desastre da Vale, não ia pagar nem a luz nem a água do palácio. Essa é a 'casa arrumada'", reclamou Kalil O economista e candidato Marcus Pestana (PSDB) aproveitou para ressaltar que "os salários só estão em dia porque as dívidas não estão sendo pagas".Marcus Pestana disse que as pessoas "acham que a casa está em ordem e o trem nos trilhos" e afirmou que isso não é verdade e que "Zema não pagou 43 meses de prestações da dívida".E comparou o não pagamento das parcelas do déficit a uma pessoa que faz um "carnê para comprar uma televisão, geladeira, nas lojas Zema, Magalu ou Casas Bahia". "E, de repente, você que financiou em cem meses e ficou 43 meses sem pagar. Essas lojas te mandariam para o SPC e para o Serasa", completou.