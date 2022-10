Ofensiva de Bolsonaro em Minas chega a Teófilo Otoni e Uberlândia hoje

Ao lado de Zema (dir.), Bolsonaro (centro) vai participar de atos de campanha nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha e no Triângulo Mineiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/10/22)

Cúpula do PL otimista com desempenho em Minas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai fazer sua quinta viagem a Minas Gerais neste segundo turno eleitoral, nesta quarta-feira (26/10). O candidato à reeleição é aguardado em Teófilo Otoni, nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e em Uberlândia, no Triângulo. A expectativa é que ele protagonize comícios a apoiadores nos dois municípios. O governador mineiro, Romeu Zema (Novo), um dos coordenadores da campanha bolsonarista, deve compor o palanque.Em Teófilo Otoni, Bolsonaro vai discursar na Praça Tiradentes, localizada no centro da cidade. O comício está previsto para começar às 10h30. Antes, ele vai se encontrar com lideranças políticas da região. Em solo uberlandense, onde o presidente esteve em julho para um evento religioso, o palco será montado no Parque de Exposições Camaru.No primeiro turno, Bolsonaro venceu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Uberlândia por 46,37% a 44,69%. Em Teófilo Otoni, a situação foi diferente, e o petista triunfou por 48,74% a 45,34%.Além do resultado das urnas, o presidente deve encontrar diferenças, também, na opinião que os prefeitos das cidades têm a seu respeito. De um lado, há Daniel Sucupira (PT), de Teófilo Otoni, tido como a principal liderança à esquerda da região e defensor do retorno de Lula ao Palácio do Planalto. Do outro, está Odelmo Leão (PP), veterano na política uberlandense e a favor da reeleição de Bolsonaro.Na sexta-feira passada (21/10), Lula fez uma caminhada por ruas de Teófilo Otoni e recebeu afagos de Sucupira, que criticou a postura de Bolsonaro. "(O presidente) teve quatro anos para vir aqui, mas não teve a coragem de nos encarar de frente", disse. "Se ele vier aqui, quero saber onde vai visitar e das entregas de programas, projetos e políticas públicas que tem aqui, no Vale do Mucuri", emendou.Odelmo, por sua vez, é um dos principais prefeitos do grupo de líderes municipais mineiros que embarcaram nas articulações governistas. "Apoio, voto e vou trabalhar no que for necessário para que o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito", afirmou, duas semanas atrás, ao

Embora reconheça o papel de Minas Gerais na campanha eleitoral e cite recorrentemente a estatística que aponta Getúlio Vargas, eleito em 1950, como o último político a chegar à presidência sem vencer no estado, Bolsonaro precisa buscar votos em outras localidades do país. Por isso, enquanto roda o Brasil, escalou emissários para agendas no estado.



Na semana passada, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, liderou uma comitiva que rodou cidades levando um evento de tom religioso.



Zema também tem feito incursões ao lado de nomes como o senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC), que também aderiu ao bloco bolsonarista.



Segundo apurou o EM, a cúpula do PL em Minas Gerais crê que Bolsonaro pode virar sobre Lula e vencer a etapa estadual do segundo turno. O empenho de Zema na campanha é festejado. À reportagem, o presidente dos liberais no estado, o ex-deputado José Santana, fez questão de valorizar a "garra" do governador.



Na primeira votação, a chapa liderada pelo PT conseguiu 48,29% dos votos no estado, ante 43,6% do capitão reformado.



Os prefeitos são considerados elementos essenciais para reverter o quadro. Na semana retrasada, Zema levou Bolsonaro a um encontro com lideranças regionais em Belo Horizonte.



O governador espera utilizar sua vitória em primeiro turno como mecanismo para convencer os gestores municipais a trabalharem para virar votos. Durante o encontro com prefeitos em BH, Bolsonaro chegou a pedir empenho deles na busca por votos.



"Peço humildemente a vocês, na ponta da linha, prefeitos, vices e vereadores, que têm contato com o povo: ajudem o Brasil a não ir para trás. Mostrem o que fizemos. Refresquem a memória de quem votou no PT. Vamos trazer esses votos para nosso lado. Vamos virar em Minas Gerais. Vamos ganhar Minas Gerais".



Antes de Teófilo Otoni e Uberlândia, Bolsonaro esteve três vezes em BH. Além do encontro com prefeitos, participou de um evento empresarial e um culto evangélico. Na semana passada, protagonizou um comício em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Ministros em Minas

Outros dois integrantes do governo federal vão cumprir compromissos em Minas hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de um encontro com empresários sobre a conjuntura econômica nacional, em Belo Horizonte.

Paralelamente, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, vai entregar, em Ribeirão das Neves (Grande BH) e Monte Azul (Norte), obras de saneamento e segurança hídrica. Desde que o apoio de Zema a Bolsonaro foi anunciado, Joaquim Álvaro Pereira Leite (Meio Ambiente), e Marcelo Sampaio (Infraestrutura), outros integrantes da Esplanada dos Ministérios, também estiveram em Minas para anunciar ações em Minas.



Pereira Leite, aliás, anunciou recursos que já haviam sido divulgados em 2020. A verba, de R$ 150 milhões, é destinada a intervenções em parques nacionais localizados em solo mineiro.