Lula-lá: campanha regrava vídeo de 1989; veja artistas que participam

Vídeo da campanha de Lula de 2022 (foto: Reprodução/Youtube )

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o vídeo da versão 2022 da música ‘Sem Medo se Ser Feliz’. A nova versão tem elementos semelhantes aos da campanha original de 1989, quando Lula se candidatou à Presidência pela primeira vez. Alguns artistas participam das duas versões, como Chico Buarque e Marieta Severo.]





Na versão original, Lula não aparece no vídeo, apenas os artistas. Na versão de 2022, o petista está ao lado da esposa Janja bem no centro do palco. Uma semelhança entre as duas versões é que os participantes estão vestidos de branco. Em ambas, muitos artistas cantam a música em apoio ao petista.





No registro de 1989, aparecem os atores José Mayer, Marieta Severo, Cristina Pereira, Cláudia Abreu, Malu Mader, Bete Faria, Aracy Balabanian, Paulo José, Reginaldo Faria e Lucélia Santos, além dos cantores Chico Buarque, Gal Costa, Elba Ramalho e Bete Carvalho.

Marieta Severo, Chico Buarque, Cristina Pereira e Lucélia Santos também participam da versão atual. Além deles, também estão os atores Osmar Prado, Camila Pitanga, Gregório Duvivier, Cissa Guimarães, Antônio Pitanga e Maitê Proença, além dos cantores Preta Gil, Clarisse Falcão e Tony Belotto.

A cantora Luana Carvalho, filha de Bete Carvalho - que esteve em 1989 - está no vídeo de 2022. Outro fato que chama a atenção é a escritora Conceição Evaristo que está usando um vestido vermelho e se destaca dos demais.





Veja as duas versões: