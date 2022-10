Eleições 2022: 144 cidades vão ter ônibus de graça no domingo (30/10)

A medida ocorre após a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as prefeituras e empresas concessionárias ofereçam o "passe livre" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) (Confira a lista abaixo) Além das 26 capitais e o Distrito Federal, 117 cidades brasileiras terão transporte gratuito no segundo turno das eleições, que ocorrerá no próximo domingo (30/10). O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).









A medida ocorre após a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 19 de outubro, que autorizou as prefeituras e empresas concessionárias a oferecerem o “passe livre”. Com isso, a prática não será punida como crime eleitoral ou improbidade administrativa, caso prefeitos e gestores optem pela gratuidade do transporte municipal.

Segundo o ministro, apesar de não ser obrigatória , a medida garantirá constitucionalmente o direito do voto. No primeiro turno das eleições, que ocorreu no dia 2 de outubro, somente 14 capitais adotaram o “passe livre”.





Além disso, em Fortaleza, Palmas, Rio de Janeiro e Salvador, o decreto que estabeleceu o transporte público no primeiro turno previa repetir a medida caso tivesse segundo turno.





No caso de Belo Horizonte, que não aplicou o benefício no primeiro turno, a informação foi confirmada nessa segunda-feira (23/10) pelo prefeito Fuad Noman (PSD), por meio das redes sociais. Ao contrário de algumas cidades brasileiras, que ofereceram o “passe livre” em um determinado período, na capital mineira, qualquer linha de ônibus convencional e suplementar terá a gratuidade garantida, de 0h às 23h59 de domingo.





Cidades mineiras que terão gratuidade no transporte:

Belo Horizonte Uberlândia Contagem Juiz de Fora (das 7h às 18h) Uberaba (das 6h às 19h) Itabira Nova Lima (das 7h às 18h) João Monlevade

Cidades brasileiras que terão gratuidade no transporte: