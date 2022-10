O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que já declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , gravou um vídeo reforçando o seu apoio ao candidato à Presidência da República. No vídeo, FHC diz que Lula irá "melhorar" a vida dos brasileiros.

"Meus amigos e minhas amigas, você que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessas eleições, não tem dúvida, vota no 13, vota no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida", disse FHC em um vídeo publicado nas redes sociais de Lula.