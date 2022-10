Flávio Bolsonaro: 'Quem está desempregado vota no outro lado'

Flávio Bolsonaro, senador da República e filho do presidente Jair Bolsonaro (foto: Pedro França/Agência Senado) O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) e senador da República também pelo Partido Liberal afirmou hoje (27), via redes sociais, que eleitores “empregados deveriam votar em Bolsonaro” e os “desempregados no outro lado ”. O político completou dizendo que, com Bolsonaro reeleito, terá investimentos na geração de empregos.

Post apagado de Flávio Bolsonaro divide votos do segundo turno entre empregados e desempregados (foto: Reprodução/Twiter)





“Vamos combinar o seguinte: quem está empregado, vota Bolsonaro 22. E quem está desempregado, vota no outro lado, tá ok? O Brasil continua gerando muitos empregos e pode ter certeza que, com Bolsonaro, você que está desempregado terá oportunidade no mercado de trabalho em breve”, afirmou o senador.





O desemprego segue em queda no Brasil e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. É o menor patamar desde o trimestre fechado em junho de 2015, quando encerrou a 8,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (27) pelo IBGE.

No entanto, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado (13,2 milhões de pessoas) foi o maior da série histórica, que teve início em 2012. A taxa de informalidade caiu para 39,4% contra 40% no trimestre anterior, terminado em junho, e 40,6% no mesmo trimestre de 2021. O número de trabalhadores informais chegou a 39,1 milhões. No trimestre terminado em agosto, o número de informais chegou a 39,3 milhões, com uma taxa de 39,7%.

Após a repercussão, Flávio Bolsonaro apagou o tweet.