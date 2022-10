Paraná Pesquisas na Bahia: Lula lidera com ampla vantagem

Vinícius Prates

Lula lidera entre os eleitores da Bahia (foto: Nelson Almeida/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores da Bahia com ampla vantagem. De acordo com novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (20/10), Lula tem 70,2% dos votos válidos na região e o presidente Jair Bolsonaro (PL) , 29,8%.